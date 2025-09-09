Terceros atribuye sus 7 goles en la eliminatoria a sus compañeros y al público boliviano

"Agradecer a todo este público lindo, (estoy) muy feliz. Este grupo se lo merece, venimos trabajando mucho, es el reflejo de esta gente", indicó el futbolista del América Mineiro brasileño.
Consultado sobre si el gol que anotó ante Brasil, por vía de un penalti bien ejecutado, fue el mejor que anotó de los siete que lo colocan entre los primeros artilleros de la eliminatoria, dijo que "sin duda", porque es el que dio la victoria y el que metió a la Verde en la repesca.
"El grupo va siempre primero todo lo que hice es gracias a ellos, también agradecer al cuerpo técnico que me dio la confianza desde el principio", afirmó.
También agradeció y saludó a la gente del Santos brasileño, en donde se formó; y del América, su actual equipo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Hay que aprovechar este momento y todavía falta", concluyó.