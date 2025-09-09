Terceros atribuye sus 7 goles en la eliminatoria a sus compañeros y al público boliviano

El Alto (Bolivia), 9 sep (EFE).- El delantero y goleador de la selección de Bolivia de 21 años, Miguel Terceros, atribuyó los siete goles que anotó en las eliminatorias suramericanas, uno de ellos en la victoria por 1-0 ante Brasil, a sus compañeros y al público boliviano que confiaron en su capacidad.