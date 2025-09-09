Toshack: "La Real ha sido muy especial para mí"

El galés, con pasado también en el conjunto blanco, es el segundo técnico con más partidos en la historia de la Real (386) en tres etapas diferentes.

Antes del homenaje, Toshack ha concedido una entrevista a los medios oficiales de la Real, en la que ha recordado que tomó el relevo de Alberto Ormaetxea y "lo que hizo él era imposible de mejorar".

"He tenido muchísima fortuna en conocer y participar en cosas de la Real Sociedad. Ha sido de los mejores, si no el mejor, lugar que he tenido la fortuna de estar", ha señalado el de Cardiff. "El sitio del que más feliz he salido ha sido de San Sebastián", ha añadido.

El extécnico aterrizó por primera vez en San Sebastián el verano de 1985. En su primer ciclo de cuatro temporadas, la Real ganó el título de la Copa del Rey de 1987 tras vencer en los penaltis en La Romareda al Atlético de Madrid. "Es de los días más fantásticos que recuerdo", ha subrayado Toshack.

El galés regresó al conjunto txuri-urdin en 1991 tras su paso por el Real Madrid, rival de los donostiarras el sábado, y sumó otras cuatro campañas en Anoeta. Su tercera y última etapa arrancó en invierno de la campaña 2000-2001, y logró evitar un descenso que acechaba a los donostiarras.

"Con la edad que tengo ahora es para descansar y ver fútbol por televisión", ha comentado el exentrenador sobre su vida privada. El 26 de febrero de 2022 ingresó en la UCI por culpa del covid-19 y no salió hasta 10 días después: "10 días son 9 puntos; puedes perder una Liga", ha bromeado.