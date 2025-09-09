Xabi Alonso prepara el plan B

De los futbolistas sanos de la primera plantilla -Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick están lesionados-, hay cuatro sin minutos: el portero Andriy Lunin, el lateral izquierdo Fran García y los centrales Raúl Asencio y David Alaba, éste probado también como centrocampista por Xabi en la pretemporada.

Además, el canterano Thiago Pitarch, presente en las tres convocatorias del primer equipo en la liga, aún aguarda su debut en partido oficial.

De ellos, Lunin es el que más complicado tiene entrar en el equipo, esperando su oportunidad cuando llegue la Copa del Rey.

Con David Alaba, el cuerpo técnico quiere ir con calma, tras una grave lesión de rodilla que le tuvo fuera 13 meses y de la que volvió la pasada temporada. Y dos lesiones posteriores, musculares y de menisco, que le han impedido tener continuidad desde entonces.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con contrato hasta final de temporada, en la que apunta a ser la última del austríaco en el Real Madrid, Alaba afronta un nuevo rol, como alternativa en el centro del campo y ejerciendo de cuarto o quinto central del equipo.

Posición en las preferencias de Xabi Alonso en la que compite con Raúl Asencio. El central español ha pasado de ganarse el puesto de titular en el Real Madrid la pasada temporada, desde el RM Castilla, a ver cómo sus errores en el Mundial de Clubes, la llegada de Dean Huijsen y la buena recuperación de Éder Militao de su segunda lesión grave de rodilla le relegan a un papel secundario.

Otro defensa que ha visto reducido su rol es Fran García. De titular indiscutible en el Mundial de Clubes, al ser el único lateral izquierdo disponible por la lesión de Mendy, a no haberse estrenado esta temporada en la liga.

El fichaje de Álvaro Carreras procedente del Benfica le ha cerrado las puertas del once titular. Ni en las rotaciones de los tres primeros partidos de Xabi Alonso, en las que entraron Carvajal, Rüdiger, Rodrygo, fue el momento para el lateral español.

Una ausencia, como la del resto de futbolistas, de la que habló Xabi Alonso tras el último partido del Real Madrid.

“Fran García está preparado. Tanto él como Asencio y Alaba no han tenido participación, pero son decisiones difíciles. Es muy profesional entrenando y me da la confianza de saber que, cuando le necesitemos, estará ahí”, dijo el técnico en rueda de prensa.

Y su momento llegará tras el parón. Xabi Alonso no ha escondido su plan de rotaciones cuando el calendario lo demandase y así será desde este sábado, cuando visite a la Real Sociedad en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

El primero de los siete partidos en 21 días que afronta el conjunto blanco, con la novedad de la Liga de Campeones, que arranca para los de Xabi el martes 16 se septiembre, recibiendo al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

Después, segundo partido consecutivo en casa, ante el Espanyol el sábado 20, antes de afrontar tres seguidos fuera de casa.

El primero, el martes 23 de septiembre, en el estadio Ciudad de Valencia ante el Levante, y el siguiente, el sábado 27 de septiembre, será el derbi de la sexta jornada de liga ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

En octubre, el Real Madrid viajará a Kazajistán, a 6.399,53 kilómetros en avión de distancia, para jugar ante el Kairat Almaty en la segunda jornada de la ‘Champions’. Y cerrará este tramo de temporada en el Santiago Bernabéu ante el Villarreal.

Primer momento de máxima exigencia de la temporada que ya prepara Xabi Alonso en Valdebebas. Eso sí, aún sin internacionales, que se reincorporarán a los entrenamientos desde el miércoles hasta el viernes, según finalicen sus respectivos compromisos con sus selecciones.