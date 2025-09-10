Abde y Pau López, principales novedades

El internacional marroquí se ha ejercitado por vez primera con el grupo que dirige el chileno Manuel Pellegrini cuatro meses después del edema óseo que lo ha mantenido en el dique seco desde la final de la Liga Conferencia ante el Chelsea inglés, el pasado 28 de mayo en la ciudad polaca de Breslavia.

Ya el Betis había difundido imágenes del punta marroquí trabajando en solitario y este miércoles, en los minutos iniciales abiertos a los medios, ya se ha ejercitado con sus compañeros junto al portero Pau López, también recuperado del golpe en la rodilla que le ha hecho perderse los partidos ante el Celta y el Athlétic de Bilbao.

Sigue dando pasos en su recuperación el centrocampista Aitor Ruibal, quien ha hecho trabajo específico para superar la lesión en el bíceps femoral derecho que se produjo el pasado 28 de agosto ante el Celta, por lo que Isco Alarcón es el único inquilino de la enfermería bética.

Los diferentes grados de puesta a punto de los tocados y lesionados no significa que puedan estar a punto para el duelo ante el Levante, para el que Pellegrini espera la llegada paulatina de los internacionales: Giovani Lo Celso (Argentina), Júnior Firpo (República Dominicana), Cédrick Bakambu (República del Congo) y los españoles sub-21 Ángel Ortiz y Pablo García.

Igualmente, queda por incorporarse tras jugar en la selección de Marruecos el centrocampista Sofyan Amrabat, último fichaje del Betis, que lo ha incorporado cedido desde el Fenerbahce turco.