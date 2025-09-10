Batista Mendy: "El Sevilla es el club más grande en el he estado en toda mi carrera"

"Me siento muy bien desde mi llegada. El cuerpo técnico me ha acogido muy bien y la adaptación es más fácil porque hay otros jugadores franceses en la plantilla, es una buena ayuda cuando no entiendo algo. Ahora me toca demostrar lo que valgo", ha señalado Mendy en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El futbolista de origen bisauguineano, de 25 años y cedido por el Trabzonspor turco, se ha definido "como un jugador agresivo sobre el portador del balón, pero también con técnica", y confió en que su "presencia física y energía" puedan "ayudar al equipo".

Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla, ha intervenido en la presentación de Batista Mendy para "agradecerle que haya escogido" al club sevillista "como su nueva casa" y desearle que "ayude a crecer a sus compañeros y a conseguir los objetivos deportivos".