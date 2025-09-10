Coote, exárbitro de la Premier League, acusado de producir un video indecente de un menor

La acusación, de categoría A —el nivel más grave en este tipo de delitos—, se basa en un archivo de video recuperado por los agentes en febrero de 2025, por el que fue imputado el pasado 12 de agosto.

Coote deberá comparecer este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Nottingham, y mientras tanto, permanece en libertad bajo fianza condicional.

El árbitro fue despedido en diciembre de 2024 por la PGMOL tras la filtración de un vídeo en el que presuntamente realizaba comentarios despectivos hacia el Liverpool y su entonces entrenador, Jürgen Klopp.

Además, la Federación Inglesa (FA) le impuso en agosto una suspensión de ocho semanas por esos mismos hechos. Coote también fue suspendido por la UEFA cuando se hizo viral un vídeo suyo consumiendo una sustancia blanca durante la disputa de la Eurocopa de 2024 en la que dirigió varios encuentros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se le acusó de sacar una tarjeta amarilla en un partido en 2019 para beneficiarse económicamente de ello, pero fue absuelto por la FA tras la consecuente investigación.

La Policía recordó que los cargos por "producción de imágenes indecentes de menores pueden incluir acciones como descargar, compartir o almacenar material ilícito"

El caso sigue bajo investigación y las autoridades han advertido de que no se harán más declaraciones hasta la vista judicial.