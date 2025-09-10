Diakhaby se incorpora y Corberán ya tiene a la plantilla completa para el Barcelona

Diakhaby, que ha jugado los dos partidos completos de clasificación para el Mundial ante Somalia y Argelia, fue la novedad del entrenamiento después de que en la sesión del martes se incorporara ya el meta macedonio Stole Dimitrievski, que también había estado con un equipo nacional.

Con la vuelta de los dos internacionales, Corberán tuvo a su disposición a todos los futbolistas, ya que Andre Almeida trabaja ya con normalidad después de su esguince de tobillo y Thierry Rendall recibió la semana pasada el alta médica tras su larga lesión de rodilla.

El equipo completó el tercer entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva de Paterna para preparar la visita al estadio Johan Cruyff, que será el escenario del partido al no haber obtenido aún el Barcelona los permisos para reabrir el Spotify Camp Nou.