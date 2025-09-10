El Athletic, 6 triunfos y solo un gol en contra en 9 visitas del Alavés al nuevo San Mamés

El único tanto del Alavés en el campo inaugurado en 2013 fue el anotado por Borja Bastón el 27 de abril de 2019, un gol que sirvió al conjunto dirigido entonces por Abelardo Fernández para nivelar el de Beñat Etxebarria y llevarse un punto de 'La Catedral'.

Los otros dos resultados positivos para el conjunto vitoriano en este derbi vasco fueron sendos cero a cero en las campañas 2016-17 y 2020-21.

De los seis triunfos locales dos fueron por 1-0, los de las temporadas 2021-22 (Raúl García) y 2024-25 (Manu Sánchez, en propia puerta), y los cuatro restantes por un marcador idéntico de 2-0.

De ellos, tres fueron en liga, en las campañas 2017-18 (Etxeita y Aduriz de penalti), 2019-20 (Raúl García de penalti y Muniain) y 2023-24 (Guruzeta 2), y el otro, con un doblete de Asier Villalibre, en la eliminatoria de octavos de final de Copa a partido único de 2024.

La última victoria del Alavés en Bilbao se remonta a hace casi dos décadas. Fue el 20 de noviembre en 2005, cuando Nené y Bodipo firmaron un 0-2 que le dio los tres puntos al conjunto de Chuchi Cos.

El balance de los 37 Athletic-Alavés disputados en la capital vizcaína es claramente favorable al equipo rojiblanco, que ha ganado 31 partidos, ha perdido 2 y ha empatado 4 y presenta 114 goles a favor y 25 en contra.