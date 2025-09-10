El Burgos traspasa al defensa colombiano Anderson Arroyo al Rubin Kazan

Desde entonces Anderson ha disputado cincuenta y siete encuentros oficiales en los que ha marcado dos goles y sumado tres asistencias, han informado este miércoles fuentes del club blanquinegro.

El Rubin Kazan es uno de los equipos históricos del fútbol ruso, con títulos de liga y participaciones tanto en la Liga de Campeones como en la Liga Europa.

Con este traspaso, Arroyo inicia en el fútbol ruso una nueva etapa en busca de su presencia en el próximo mundial, mientras el Burgos refuerza su proyección en el mercado internacional y permanece a la espera de encontrar un lateral para sustituirle y que haga pareja con Lizancos en la banda derecha.