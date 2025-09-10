El CIES pronostica a Real Madrid y Liverpool campeones de sus ligas

Según esta investigación, que utiliza un modelo estadística basado en datos demográficos, deportivos y económicos, el Real Madrid tiene un 40,6 % de ganar el título en España, por el 29,6 % de los vigentes campeones, el Barcelona.

En Inglaterra, el favorito es el Liverpool con un 28,9 %, seguido del Arsenal, subcampeón los tres últimos años, con un 18,8 %, el Chelsea, con un 16,2 %, y el Manchester City, con un 14,4 %.

El Manchester United, pese a haberse gastado más de 200 millones en este marcado veraniego, solo tiene un 2,6 % de probabilidades de conquistar el que sería su primer entorchado liguero desde 2013, el último año de Alex Ferguson.

En Alemania, el Bayern de Múnich es el principal candidato con un 61,4 %, por delante del Borussia Dortmund, que tiene un 8,8 %. En la Seria A, el Inter de Milán es el primero en los pronósticos, con un 25,6 %, seguido del Juventus de Turín, con un 18,2 %, y el Nápoles, con un 17,4 %.

En Francia, el rey absoluto es el Paris Saint Germain, al que dan un 73 % de enlazar su quinta Ligue 1 consecutiva.

De las 29 ligas analizadas, la que a priori tiene un campeón más probable es la serbia, ya que el estudio ha dado un 76,2 % de conseguirla al Estrella Roja de Belgrado.