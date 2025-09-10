El comprometido maratón del Atlético: un tramo decisivo de 6 partidos en 18 días

Sin contar el choque contra el Celta, el domingo 5 de octubre, que será el séptimo y último encuentro antes de un nuevo parón, el equipo riojiblanco afronta partidos cada tres días, dentro de una ‘cuesta’ de septiembre que inicia este sábado por la noche en el Metropolitano contra el Villarreal, tercero del campeonato, con siete de los nueve puntos ganados.

Después, el miércoles 17 jugará en Anfield contra el Liverpool, en el estreno de la actual edición de la Liga de Campeones. Palabras aún mayores para el Atlético, que rememora su hazaña allí en 2020, con el triunfo por 2-3 en la prórroga de los octavos de final, pero también recuerda su última visita, en 2021, cuando no tuvo ninguna posibilidad real y cayó por 2-0.

Sólo el París Saint Germain, por 0-1 en los octavos de final de la Liga de Campeones, el pasado marzo, ha sido capaz de ganar en el terreno del Liverpool en los últimos 27 encuentros de competición oficial, de los que el conjunto dirigido por Arne Slot venció 22 y empató cuatro. La anterior derrota al PSG es del 14 de septiembre de 2024 contra el Nottingham Forest, que se impuso por 0-1 al posterior campeón de la ‘Premier League’.

Habrá 94 horas de distancia entre uno y otro partido. Y, 89 horas después de la finalización del duelo en Anfield, el Atlético encara otro encuentro vital en LaLiga, en la visita al Mallorca en Palma. Es el domingo 21 de septiembre. El conjunto de Diego Simeone sólo ha ganado tres de sus últimos doce desplazamientos en el campeonato. Una advertencia.

El miércoles 24 de septiembre (75 horas después del horario previsto de la finalización de su duelo contra el Mallorca), el Atlético recibirá en el Metropolitano al Rayo Vallecano. Ya le empató al Barcelona (1-1), pero el equipo de Simeone lo ha doblegado como local en nueve de sus diez enfrentamientos bajos esas circunstancias. En otro, en 2022, igualó 1-1.

El quinto partido de esta secuencia será el derbi contra el Real Madrid, con nueve de nueve puntos en este inicio de Liga, en el Metropolitano. El duelo está fijado para las 16:15 del sábado 27 de septiembre, sólo 64 horas y 45 minutos después del previsible final del encuentro contra el Rayo, por debajo de las 72 horas habituales como mínimo de margen.

Y el martes 30 a las 21.00 horas, también en el estadio del Atlético, disputará la segunda jornada de la Liga de Campeones frente al Eintracht Fráncfort, con seis puntos de seis posibles en el inicio de la Bundesliga alemana. Habrá 78 horas del final del derbi al inicio del choque de la máxima competición europea.