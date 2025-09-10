El internacional argentino Foyth cumplirá cien partidos de Liga ante el Atlético de Madrid

El defensor internacional argentino alcanzará esta cifra tras un par de temporadas con problemas físicos y sin poder jugar de forma regular, lo que le ha impedido llegar antes a estos registros, ya que ha sido titular con los distintos entrenadores que ha tenido el club desde su llegada.

Foyth dejó de jugar por culpa de lesiones desde diciembre de 2023 a diciembre 2024, primero por problemas de rodilla y, posteriormente, en la clavícula derecha.

Sus 99 partidos de Liga se reparten en los dieciséis de la temporada 20-21, los veinticinco de la 21-22, los veinticuatro de la 22-23, los doce de la campaña 23-24, los diecinueve de la 24-25 y los tres partidos de este curso.

A un paso de los 100 partidos en Liga, el defensa sudamericano ha marcado cuatro goles y firmado cuatro asistencias.

Desde que llegó al Villarreal, Foyth suma 138 partidos oficiales, repartidos en 99 de Liga, dieciséis de Liga Europa, diez de Liga de Campeones, diez de Copa del Rey, dos partidos de la Liga Conferencia y una Final de Supercopa de Europa.