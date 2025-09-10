El levantinista Koya ya trabaja con el grupo y podría jugar ante el Real Betis

El delantero africano sufrió a mediados de agosto un golpe fortuito en un entrenamiento que le produjo un esguince en el tobillo izquierdo. Después de varias pruebas para incorporarse a la dinámica de grupo, el jugador se vio obligado a parar de nuevo y terminar de recuperarse.

Koya llegó al Levante este verano cedido desde el RC Lens francés y al estar lesionado todavía no ha podido estrenarse como jugador del equipo valenciano.

Con la recuperación de Koya, solo el uruguayo Alan Matturro y el hondureño Kervin Arriaga están al margen del equipo por distintas dolencias, aunque se espera que Arriaga se incorpore de manera inminente al grupo.