Fútbol Internacional

El levantinista Koya ya trabaja con el grupo y podría jugar ante el Real Betis

Valencia, 10 sep (EFE).- El delantero centroafricano del Levante, Goduine Koyalipou, ya se entrena con sus compañeros, una vez superado un esguince de tobillo, y está disponible para debutar como levantinista el domingo ante el Real Betis.

Por EFE
10 de septiembre de 2025 - 08:05
El delantero africano sufrió a mediados de agosto un golpe fortuito en un entrenamiento que le produjo un esguince en el tobillo izquierdo. Después de varias pruebas para incorporarse a la dinámica de grupo, el jugador se vio obligado a parar de nuevo y terminar de recuperarse.

Koya llegó al Levante este verano cedido desde el RC Lens francés y al estar lesionado todavía no ha podido estrenarse como jugador del equipo valenciano.

Con la recuperación de Koya, solo el uruguayo Alan Matturro y el hondureño Kervin Arriaga están al margen del equipo por distintas dolencias, aunque se espera que Arriaga se incorpore de manera inminente al grupo.

