El meta Steve Mandanda, campeón del mundo en 2018, anuncia su retirada a los 40 años

París, 10 sep (EFE).- Steve Mandanda, emblemático meta del Olympique de Marsella (OM) y campeón del mundo con Francia en 2018, anunció este miércoles en 'L'Équipe' que se retira del fútbol profesional a los 40 años.