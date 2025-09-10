España quiere asegurarse las semifinales y el liderato en solitario ante Ucrania

El combinado que entrena Cristian Méndez debutó ayer con una victoria por 7-5 ante Dinamarca en un partido que se decidió en el tercer cuarto y los ucranianos sumaron los tres puntos contra Suiza por un ajustado 5-4.

Antonio Mayor y Brian, por partida doble, y Oliver, Kuman y Ramy fueron los goleadores nacionales en un estreno que estuvo marcado por la lluvia.

La selección española, que se encuentra invicta esta temporada con siete triunfos consecutivos, ya ganó a Ucrania en la primera fase de la Euro Beach Soccer League celebrada en El Puerto de Santa María (Cádiz) al imponerse por el tanteo de 5-3.

La selección española fue cuarta en la pasada edición al perder en el tercer y cuarto puesto contra Bielorrusia por un contundente 6-1, por lo que el objetivo es subir al podio sin renunciar al título.

La primera fase la concluirá el viernes, día 12, con el encuentro ante Suiza, que dará comienzo a las 15:30 horas.

El Enpie de Málaga, que esta temporada ha ganado la Liga, la Copa Federación y la Supercopa de España, es la base de la selección y así Méndez ha convocado al cierre David Ardil, el ala-cierre Antonio José Mayor, el ala José Antonio Oliver y el ala-pívot Salvador "Chiky" Ardil.

Los otros jugadores convocados son los porteros Francisco Javier Camacho González (CD Fútbol Playa Huelva) y Juan Manuel Mateo Masso (CD Mentidero Cádiz), el cierre Miguel Gatica Granja (CD Mentidero Cádiz), el ala-cierre Riduan El Basri Chaabouchi (Roses Platja), el ala-pívot Miguel Ángel Mosquera Santiso, Kuman (CD Futbol Playa Marbella ) y los pívots Soleiman Batis El Asri y Ramy Saghdani El Ouariachi (Roses Platja) y Brian Macías Hernández (CD Fútbol Playa Huelva).