Fabio Cardoso llega "bien físicamente, preparado para ser uno más" este mismo viernes

Sevilla, 10 sep (EFE).- El defensor portugués Fabio Cardoso ha declarado este miércoles, en su presentación como futbolista del Sevilla, que ha vivido "una recepción muy amable" por parte de sus nuevos compañeros y que se encuentra "bien físicamente, preparado para ser uno más" desde este mismo viernes en la visita del Elche en la cuarta jornada de LaLiga

Por EFE
10 de septiembre de 2025 - 07:50
Fabio Cardoso, de 31 años y que ha firmado un contrato por dos temporadas, ha "pasado el verano entrenando sólo físicamente, sin partidos", desde que expiró su contrato de cesión por el Oporto portugués al Al-Ain emiratí, pero se ha mostrado "listo para jugar si entrenador -el argentino Matías Almeyda- toma la decisión" de que lo haga.

El central luso aludió a su "experiencia" para destacar su predisposición "para ayudar a los jóvenes", pero puntualizó que "los veteranos también tienen mucho que aprender de los jóvenes" en un vestuario en el que todos deben "tratar de ser felices todos juntos".

Este espíritu colectivo lo resumió en la idea de que "la defensa no se compone sólo de los defensores", sino que el éxito dependerá "de tener todos los futbolistas la misma idea y de correr juntos para que se vea la calidad que tiene esta plantilla", una cualidad que ha "podido observar en los entrenamientos".

Fabio Cardoso asumió que "la calidad táctica e intensidad en Emiratos son diferentes a lo que se ve en LaLiga española" pero consideró que no tendrá problemas de adaptación porque su "punto fuerte es la lectura del juego", ya que entiende "tácticamente bien los partidos" y también es "agresivo".

El zaguero sevillista se refirió a su compatriota Daniel Carriço como "una leyenda del Sevilla, que ganó aquí tres títulos" europeos y "es una referencia en Portugal porque fue un central increíble", por lo que "ojalá pueda tener una trayectoria parecida a él".

