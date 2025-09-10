Gaya, único superviviente de la última victoria del Valencia al Barcelona a domicilio

Aquel triunfo se produjo hace ya más de nueve años, el 17 de abril de 2016, y aquel encuentro acabó 1-2. Un tanto de Rakitic en propia puerta adelantó al Valencia, Santi Mina amplió la renta visitante antes del descanso y Messi recortó distancias para los locales ya en la segunda parte.

Eso sí, el defensa valenciano, que se espera que vuelva a la convocatoria tras cumplir un partido de sanción, tuvo una pequeña participación ya que sustituyó a su compañero Rodrigo Moreno a falta de dos minutos para la finalización del partido.

Entonces, el equipo estaba dirigido por Pako Ayestarán, que usó a Diego Alves; Barragán, Mustafi, Abdenour y Siqueira; Parejo, Javi Fuego, Enzo Pérez (Cancelo), Mina (Alcácer), Rodrigo Moreno (Gayá) y André Gomes.

Gayà no es solo el único jugador de los que participó en el encuentro que sigue en la plantilla, sino el único de aquella plantilla de la campaña 2015-16 que continúa en el club.

Por parte barcelonista el único que permanece en la plantilla es el brasileño Rafinha, al que el preparador Luis Enrique, actual técnico del PSG, no alineó.

El once del Barcelona fue el siguiente: Bravo; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez y Neymar.

Desde entonces, el balance de las visitas ligueras del Valencia al Barcelona ha sido de siete derrotas y dos empates con 30 goles en contra y 13 a favor.