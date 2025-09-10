Fútbol Internacional

Josh King gana el premio al mejor gol del mes del Fulham con uno mal anulado por el VAR

Londres, 10 sep (EFE).- El Fulham concedió el premio al mejor gol del mes del equipo a Josh King por un tanto mal anulado por el VAR que hasta la Premier League reconoció que tendría que haber subido al marcador.

10 de septiembre de 2025 - 15:25
El 83,1 % de los aficionados del Fulham consideraron ese gol como el mejor del mes de agosto de los 'Cottagers'.

El joven centrocampista marcó el 0-1 en la derrota por 2-0 contra el Chelsea, pero el árbitro lo anuló por una falta de Rodrigo Muñiz a Trevoh Chalobah en el centro del campo. Pese a que el colegiado concedió el gol, el VAR le avisó para que lo revisara y, tras consultar la jugada en el monitor, lo anuló.

El PGMOL, el colegio de árbitros de la Premier, reconoció tras el encuentro que fue un error y Howard Webb, exárbitro y ahora presidente de este organismo, llamó al Fulham para pedirle disculpas.

