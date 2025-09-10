Fútbol Internacional

La española Marta Carro ficha por el Olympique de Marsella

Redacción deportes, 10 sep (EFE).- La española Marta Carro, que finalizó la pasada temporada su contrato con el Valencia Femenino después de ocho años en la disciplina blanquinegra, ha fichado por el Olympique de Marsella por una temporada más otra opcional, según anunció el club francés.

Por EFE
10 de septiembre de 2025 - 07:40
La futbolista andaluza, que puede actuar tanto de defensa como de centrocampista y fue capitana del equipo, jugó 199 partidos con la camiseta del Valencia, y es la segunda jugadora con más encuentros disputados en la historia del club, tras la campeona del mundo Ivana Andrés (248) y por delante a Mari Paz Vilas (195).

Antes del Valencia, Carro, de 34 años y nacida en Cádiz, debutó en la máxima categoría con el Atlético de Madrid, donde pasó casi una década y ganó la Copa de la Reina en 2016.

Tras una breve temporada en Italia con AGSM Verona, donde debutó en la Liga de Campeones femenina, regresó a España y jugó en el Madrid CFF hasta que fichó por el Valencia en la temporada 2017-18. Además, ha sido internacional con España.

“Reconocida por su impacto físico, fuerza en situaciones individuales y lectura del juego, es un fichaje privilegiado para reforzar la solidez defensiva del Olympique y aportar toda su experiencia al equipo. Con su perfil combativo y experiencia al más alto nivel, encarna a la perfección el espíritu y las ambiciones de OM Féminines en la Ligue Arkema Premiére”, explicó el comunicado del equipo francés.

