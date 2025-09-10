La española Marta Carro ficha por el Olympique de Marsella

La futbolista andaluza, que puede actuar tanto de defensa como de centrocampista y fue capitana del equipo, jugó 199 partidos con la camiseta del Valencia, y es la segunda jugadora con más encuentros disputados en la historia del club, tras la campeona del mundo Ivana Andrés (248) y por delante a Mari Paz Vilas (195).

Antes del Valencia, Carro, de 34 años y nacida en Cádiz, debutó en la máxima categoría con el Atlético de Madrid, donde pasó casi una década y ganó la Copa de la Reina en 2016.

Tras una breve temporada en Italia con AGSM Verona, donde debutó en la Liga de Campeones femenina, regresó a España y jugó en el Madrid CFF hasta que fichó por el Valencia en la temporada 2017-18. Además, ha sido internacional con España.

“Reconocida por su impacto físico, fuerza en situaciones individuales y lectura del juego, es un fichaje privilegiado para reforzar la solidez defensiva del Olympique y aportar toda su experiencia al equipo. Con su perfil combativo y experiencia al más alto nivel, encarna a la perfección el espíritu y las ambiciones de OM Féminines en la Ligue Arkema Premiére”, explicó el comunicado del equipo francés.

