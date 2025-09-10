Matías Galarza: "Me tocó hacer el gol, pero fue un sacrificio de todo el grupo"

Asunción, 10 sep (EFE).- El mediocampista de la selección de fútbol de Paraguay Matías Galarza destacó este miércoles que el gol que marcó en la víspera ante Perú (0-1) y selló la primera victoria en su historia de la Albirroja en Lima fue el resultado del sacrificio de todo el equipo, que cerró así la última jornada de las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026.