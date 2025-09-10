Mourad: “El Elche ha sido mi hogar, mi familia y el lugar en el que crecí”

Elche (Alicante), 10 sep (EFE).- El exdelantero del Elche, Mourad El Ghezouani, se ha despedido del club ilicitano tras ser traspasado al Club Tijuana de México con una carta en las redes sociales en las que se ha mostrado agradecido a la entidad ilicitana, a la que considera como su “hogar, familia y el lugar en el que crecí como jugador y persona”.