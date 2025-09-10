Mourad: “El Elche ha sido mi hogar, mi familia y el lugar en el que crecí”

El atacante hispano-marroquí, que pone fin a seis años en la entidad, afirma que siempre llevará al Elche en su “corazón” y valora que ha tenido que ha tenido la suerte de vivir momentos “dulces y difíciles”.
El delantero agradece a los compañeros y cuerpos técnicos “cada enseñanza, cada consejo y cada empujón cuando más lo necesitaba”, así como a la afición, a la que valora porque le hicieron sentir “que no estaba solo”.
“También agradezco al club que confiara en mí, incluso en los momentos en los que tuve que salir cedido. Cada vuelta a casa me recordaba lo que significa pertenecer al Elche”, explica Mourad, que afirma cerrar una etapa “con emoción, pero con la tranquilidad de llevarme conmigo recuerdos imborrables y un amor eterno por esta camiseta”.
“Gracias, Elche, por todo lo que me habéis dado. Esto no es un adiós, es un hasta pronto”, concluye el nuevo jugador del Tijuana.
El entrenador del Elche, Eder Sarabia, también aprovechó las redes sociales para despedirse del que fue su jugador durante los últimos 14 meses.
“Trabajo, humildad, compañerismo, energía, goles… Nos diste siempre lo mejor que tenías. Ejemplo total de lo que debe ser un futbolista profesional. Un millón de gracias y toda la suerte del mundo, Mou”, señaló el preparador vasco.