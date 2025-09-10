Otero expresa el "orgullo" que siente como capitán del Sporting

El delantero colombiano, que acumula cuatro asistencias en este inicio liguero, pero que aún no ha marcado, afirmó este miércoles en rueda de prensa que, aunque en otras temporadas arrancó con más gol, está satisfecho con su rendimiento, al añadir que "si el equipo gana" él también estará "contento".

Otero subrayó que se ve "bien en este inicio", aportando su "granito de arena" para que el Sporting logre victorias, y, aunque reconoció que "uno como delantero siempre quiere hacer gol", confía en que éste llegue pronto y pueda seguir sumando de cualquier manera para el grupo.

El atacante se refirió también a su compatriota Cortés, último fichaje rojiblanco en el mercado, al que ya conocía de Colombia y del que dijo que "es un gran jugador", tras valorar que en su primera semana en Mareo "ha entrenado bien y se ha integrado al grupo" y destacar, además, su experiencia en Europa.

En relación a Mario González, exfutbolista del Sporting y próximo rival en el Burgos, Otero destacó que "es un gran jugador y que ahora será un gran contrario", al señalar que su no continuidad en el club es una "cuestión de confianza y oportunidades".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes del entrenamiento matinal en Mareo, que también acogerá otra sesión por la tarde, el jugador definió el partido ante los burgaleses como "una guerra", destacando la fortaleza física y competitividad de los de Luis Miguel Ramis.

La jornada de entrenamiento se desarrolló a puertas abiertas para la afición, nuevamente con Jesús Bernal haciendo trabajo parcial, Nacho Martín ejercitándose al margen apurando su recuperación tras el esguince sufrido en La Coruña, y sin Mamadou Loum, que apunta nuevamente a ser baja.

Jonathan Dubasin se retiró del entrenamiento en el último ejercicio por unas molestias en su rodilla izquierda que parecían leves, mientras que en el apartado de altas estuvo presente el jugador del Sporting Atlético, Manu Rodríguez, que podría reforzar la medular del equipo en la próxima convocatoria.