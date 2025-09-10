Prados y Serrano se suman a las ausencias de Nico Williams y Lekue en el Athletic

El extremo internacional y el defensa bilbaíno, que se ha ejercitado en el exterior al margen del grupo, se recuperan de las lesiones, ambas musculares, que les van a hacer perderse el encuentro frente al equipo vitoriano.
Nico tiene una lesión muscular "moderada" en el aductor izquierdo que se produjo el domingo con la selección española en Turquía y podría tenerle varias semanas de baja. De un problema físico similar al del pequeño de los Williams, en su caso una lesión también "moderada" en el aductor largo derecho diagnosticada el 26 de agosto, se recupera Lekue.
Sobre Prados y Serrano, el club no ha informado de que presenten ningún problema físico, por lo que habrá que esperar a las dos últimas sesiones, las del jueves y el viernes, para conocer su disponibilidad.
Tampoco han trabajado en los campos exteriores los internacionales Unai Simón, Dani Vivian, Iñaki Williams y Maroan Sannadi quienes probablemente se integren el jueves para preparar el regreso liguero del sábado en 'La Catedral'.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Con todas estas bajas, Ernesto Valverde ha reclutado para la sesión del miércoles a los canteranos Iker Monreal, Endika Buján, Adrián Pérez, Aimar Duñabeitia y Mikel Santos.
Este último, portero del filial, ocupará en la convocatoria frente al Alavés el puesto de guardameta suplente que dejará vacante el sancionado Alex Padilla, sancionado con tres partidos por su expulsión en La Cartuja.