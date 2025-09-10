Prados y Serrano se suman a las ausencias de Nico Williams y Lekue en el Athletic

Bilbao, 10 sep (EFE).- La plantilla del Athletic Club ha completado la tercera de las cinco sesiones enfocadas a preparar el partido del sábado en San Mamés frente al Deportivo Alavés con las ausencias de Beñat Prados y Nico Serrano, que se han sumado a las de los lesionados Nico Williams e Iñigo Lekue.