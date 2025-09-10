Simeone ya dispone de Raspadori y Oblak entre la posible baja de Almada ante el Villarreal

A la espera de las pertinentes pruebas una vez que llegue a la capital de España, Thiago Almada se perdió el choque de la pasada noche de su selección frente a Ecuador por unas molestias musculares que lo ponen en seria duda para el encuentro de LaLiga EA Sports contra el conjunto castellonense.

“No va a estar Almada posiblemente con una molestia”, asumió el propio Diego Simeone en una entrevista en la ‘Cadena Cope’ durante la pasada noche, después de conocer las molestias del centrocampista argentino, hasta ahora titular en cada uno de los tres duelos disputados por el Atlético en este curso, con dos empates y una derrota.

Sí son seguras las bajas para ese partido tanto de Álex Baena, que se recupera de una operación de apendicitis, como José María Giménez, fuera de competición desde el pasado 20 de junio por lesión, a la espera del estado de los seis internacionales que quedan por sumarse al grupo: Alexander Sorloth, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Nico González, aparte del citado Almada.

Ya se espera a todos ellos para la sesión vespertina de este jueves en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Majadahonda, donde este miércoles ya trabajaron con el grupo Robin Le Normand y David Hancko, con ejercicios específicos el martes y al inicio del entrenamiento de este miércoles tras sus encuentros internacionales.

