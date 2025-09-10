Txiki Begiristain: "Sin Guardiola no juegas el mejor fútbol del mundo"

Begiristain, que llegó al City en 2012, puso fin el pasado verano a trece exitosos años en Mánchester en los que ganó todos los títulos posibles y contribuyó a algunos de los fichajes que han cambiado la historia del club mancuniano, incluyendo el de Guardiola en 2016.

"Jugamos juntos y hemos compartido muchas cosas. Luego empezamos a trabajar juntos. Él es el líder del proyecto y todo el mundo le tiene que ver así", aseguró Txiki, que también trabajó con Guardiola en el Barcelona.

"Tienes que ayudarle a estar tranquilo y demostrarle que eres capaz de ayudarle a construir el mejor equipo del mundo. Una vez que tienes el mejor equipo del mundo, él les va a hacer jugar el mejor fútbol del mundo. Con él puedes tener ambas cosas. Con otros, puede que tengas el mejor equipo del mundo, pero no vas a jugar el mejor fútbol".

Durante la entrevista, que se puede visionar en los canales del City, Begiristain explicó que el logro del que está más orgulloso es la Premier League que conquistaron en 2014, con el famoso gol de Sergio Agüero en el último minuto.

Tras la marcha de Begiristain, la dirección técnica ha quedado en manos de Hugo Viana, exdirector deportivo del Sporting de Portugal.

"Es un gran fichaje. Es muy tranquilo y muy decisivo. Lo hemos podido ver en los últimos meses, por el criterio que tiene y por la forma en la que ve el fútbol. Creo que estamos en buenas manos".