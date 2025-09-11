Almada, baja los próximos seis partidos por una lesión muscular

“El '11' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, explicó el parte médico del club rojiblanco.

El Atlético, como es habitual, no especifica el período de baja del jugador, aunque este tipo de lesiones requieren al menos tres semanas fuera de competición, con lo que Almada se perdería seis encuentros como mínimo por este percance.

Eso significa que el futbolista, titular en el sector izquierdo del medio campo en cada uno de los tres primeros partidos de la temporada en el esquema de Diego Simeone, no podrá jugar contra el Villarreal, el Liverpool, el Mallorca, el Rayo Vallecano, el Real Madrid y el Eintracht Fráncfort, aparte de ser duda para el choque con el Celta si la recuperación va más allá de las tres semanas, dependiendo de su evolución.

Para el duelo más inmediato, este sábado contra el Villarreal en el Metropolitano, Simeone tiene las bajas de Almada, Álex Baena -operado de apendicitis la pasada semana- y José María Giménez, fuera de competición desde el pasado 20 de junio por lesión.

