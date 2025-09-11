Ange Postecoglou: "He ganado títulos durante toda mi carrera"

"He ganado títulos durante toda mi carrera y quiero seguir haciéndolo aquí", afirmó en su presentación el sustituto del portugués Nuno Espírito Santo, despedido por discrepancias con la directiva.

Con más de 25 años en los banquillos, el australiano ha ganado títulos con el Brisbane Roar en Australia y el Yokohama F. Marinos en Japón, antes fichar por el Celtic, con el que conquistó un doblete en su primer curso y un triplete en el segundo, logros que le valieron incluso una nominación al premio 'The Best' de la FIFA en 2023.

En la Premier League, Postecoglou llegó en 2023 al Tottenham Hotspur, con el que conquistó la Liga Europa 2024/25 —primer gran título del club en 17 años— y aseguró la clasificación para la Liga de Campeones, aunque fue destituido al término de la temporada.

"Cuando miro al equipo, veo más experiencia que en el Tottenham donde arrancamos con muchos jóvenes. Teniendo esa experiencia estoy mejor preparado ahora", expresó.

"Es un grupo que puede competir contra todos. Tiene variantes de estilo y capacidad para rotar posiciones. Me gusta lo que he visto en estos dos primeros días”, añadió.

El australiano subrayó que su objetivo es devolver ilusión a la afición: "Los clubes existen para dar alegría a los aficionados y sé lo importante que es el Forest para la ciudad. La unión entre afición y equipo es uno de los factores que me atrajo".

Respecto al regreso del club a competiciones europeas tras 30 años, lo calificó como una "oportunidad para hacer algo grande".

"Es fantástico que el club esté de vuelta en Europa. Es una oportunidad para hacer algo grande y para que los jugadores entiendan la responsabilidad de representar a esta entidad", reconoció.

Postecoglou debutará este sábado en el banquillo del Forest en la visita al Arsenal, en un arranque de calendario que le obligará a disputar sus primeros cuatro partidos de liga fuera de casa.