Bolivia disputará en octubre un partido amistoso contra Jordania en Turquía

La FBF señaló en sus redes sociales que el partido se dará dentro de la fecha FIFA dispuesta para octubre y será parte de la preparación de la Verde "rumbo al repechaje de marzo de 2026".

"Jordania, ya clasificada al Mundial 2026, llega como un rival de jerarquía para la Verde, que tendrá su primer amistoso frente a una selección mundialista", agregó la entidad.

Bolivia accedió el martes a la repesca del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

La selección comandada por el boliviano Óscar Villegas acabó séptima en la clasificación con 20 puntos, dos más que Venezuela, que estuvo en la zona de repesca en las últimas jornadas, pero finalmente quedó en octavo lugar con 18 unidades tras caer goleada a domicilio por 3-6 por Colombia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La repesca se definirá en un hexagonal intercontinental que se disputará en marzo próximo en México, donde intervendrán otras cinco selecciones, una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.

El mes pasado también se confirmó otro amistoso de la Verde con Rusia, previsto para el 14 de octubre en el estadio del Dinamo Moscú, equipo dirigido actualmente por el propio seleccionador, Valeri Karpin.

Los rusos, que no pueden disputar partidos oficiales desde febrero de 2022 debido a la guerra en Ucrania, ya se enfrentaron a otro equipo latinoamericano, Cuba (victoria por 8-0), en noviembre de 2023.