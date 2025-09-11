Christian Eriksen ficha por el Wolfsburgo

Eriksen, de 33 años, ha firmado un contrato de dos temporadas con los alemanes en la que será su primera aventura en la Bundesliga.

El centrocampista sufrió una parada cardíaca durante la disputa de la Eurocopa en 2020 y, debido a las regulaciones de la liga italiana, tuvo que abandonar el Inter de Milán, fichando como agente libre por el Brentford. Con los 'Bees' estuvo una temporada antes de marcharse al Manchester United, donde jugó 107 partidos, marcó ocho goles y ganó dos títulos, la Copa de la Liga y la FA Cup.

El internacional danés se ha entrenado estas últimas semanas con el Malmoe sueco a la espera de encontrar un nuevo club.

"El Wolfsburgo es mi primer equipo en la Bundesliga y tengo muchas ganas de esta nueva aventura. Estoy convencido de que podemos lograr algo grande juntos. Inmediatamente sentí que Paul Simonis (técnico del Wolfsburgo) tiene una clara visión para el equipo y para mí personalmente. Que hubiera muchas caras conocidas en la plantilla de Dinamarca ha tenido un atractivo particular para mí", aseguró Eriksen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy