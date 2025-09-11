Clubes podrán reemplazar a un jugador por enfermedad o lesión hasta 6a jornada fase liga

Madrid, 11 sep (EFE).- El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó una modificación del reglamento de sus competiciones de clubes masculinos para la temporada 2025-2026, para permitir la sustitución temporal como máximo de un jugador de campo, por una lesión o enfermedad de larga duración, durante la fase liga hasta la sexta jornada incluida.