Derbi en crisis en Mánchester, el anhelo del Juventus y la jornada en 5 focos

Indiscutiblemente favorito el Bayern Múnich, la Bundesliga rebusca aspirantes capaces de debatir la hegemonía del club bávaro. De momento, el Eintracht Fráncfort sostiene el pulso. Seis puntos de seis posibles, como el Bayern y como el Colonia. La mejor respuesta a la pérdida de Hugo Ekitiké, el mejor camino también hacia la Liga de Campeones y la única manera de abrir la competencia contra el poder del Bayern, líder por dos goles de diferencia.

El Bayer Leverkusen fue el subcampeón del pasado curso. Su transición con Erik Ten Hag, destituido tras un punto en dos jornadas, ha sido mínima. Ha contratado ya a Kasper Hjulmand, seleccionador danés. No es fácil suplir a un técnico como Xabi Alonso, que lo dirigió al campeonato en 2023-24, pero tampoco a Florián Wirtz.

Fuera de la cima de la Serie A desde la segunda jornada de la pasada temporada, cuando iniciaba el fallido proyecto de Thiago Motta al frente del equipo, el Juventus se desafía a sí mismo de nuevo, ahora con Igor Tudor como técnico, otra vez con seis puntos de seis posibles en las dos primeras citas y con la necesidad que marca su historia, el más campeón de todos en esta competición, por encima del Inter. No gana el ‘Scudetto’, sin embargo, desde 2019-20.

Justo es su adversario en el duelo de este viernes en Turín. No hay ningún examen más exigente que Lautaro Martínez y compañía, por más que solo hayan sumado tres de los primeros seis puntos, sorprendidos en casa por el Udinese en la última jornada (1-2). Aún lejos de la fiabilidad de la era Simone Inzaghi, hoy en Arabia Saudí, una derrota genera inquietud.

En 106 ocasiones se han enfrentado el Bayern Múnich y el Hamburgo en la liga alemana, en la que se reencuentran de nuevo, con el ascenso a la máxima categoría siete años después del equipo del norte germano, campeón seis veces en su historia de la Bundesliga y ante un reto tremendo este sábado: la visita al vigente campeón y líder en el Allianz Arena.

Siete victorias consecutivas acumula el Bayern contra el Hamburgo, algunos de ellas de una dimensión goleadora impactante (dos 8-0, un 6-0 y un 5-0) en ese periodo, prueba de la diferencia que existe en la actualidad entre ambos equipos, con el líder además lanzado por su tridente ofensivo: Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

Fichado por 145 millones de euros al Newcastle, Alexander Isak, el mayor traspaso de este verano, ya se entrena con el Liverpool, con el que aún debe alcanzar su mejor ritmo y versión, tras estar apartado durante toda la pretemporada de su club anterior y sin competir más allá de los diez minutos del pasado lunes frente a Kosovo, en el triunfo de Suecia por 2-0.

Si se producirá ya o no su debut es uno de los temas y las dudas insistentes en la prensa de la ciudad, expectante ante tal hecho, a la espera de la decisión de Arne Slot, el entrenador del Liverpool, al mando del líder de la liga inglesa, el vigente campeón y el único que ha sumado los nueve puntos en disputa en este curso liguero. Recibe este domingo al Burnley, decimocuarto.

Sin Omar Marmoush, lesionado, pero con Erling Haaland goleador implacable con Noruega, el Manchester City espera su reacción. Derrotado en dos de las tres primeras jornadas de la Premier mientras asoma la Liga de Campeones, la crisis acecha al conjunto de Pep Guardiola, decimotercero, a seis puntos ya del liderato del Liverpool, antes del derbi en el Etihad.

El United respiró en la última jornada. Al borde del final, en Old Trafford, contra el Burnley, un penalti transformado por Bruno Fernandes en el minuto 97 disimuló el recorrido más que dudoso de los Diablos Rojos bajo la dirección de Rubén Amorim. No solo es el presente, sino va más allá, sin dar con la tecla de la resurrección de un equipo que entra en el derbi por delante del City, pero con una figura aún titubeante.