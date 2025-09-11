El Athletic oficializa el fichaje de Aymeric Laporte hasta 2028

Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El Athletic Club de Bilbao hizo oficial este jueves el fichaje del central español Aymeric Laporte por tres temporadas, hasta junio de 2028, después de que la FIFA diera el visto bueno para su inscripción, anunció el club en un comunicado.