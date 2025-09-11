El Atlético destaca la consolidación del Metropolitano con su segunda final de Champions’

“Diez años después de su inauguración en septiembre de 2017, nuestro estadio volverá a ser el centro de todas las miradas del fútbol internacional. Con esta segunda final de la máxima competición europea en menos de una década, nuestro recinto se consolida al nivel de otros estadios icónicos como el nuevo Wembley, el Stade de France o el Allianz Arena”, resaltó el club en su página web oficial.
“Tras la brillante final de 2019, que enfrentó al Liverpool y al Tottenham con victoria ‘red’, nuestro estadio ha vuelto a superar con nota los máximos estándares de calidad requeridos”, añadió el Atlético sobre su campo, inaugurado en septiembre de 2017 y actualmente con una capacidad de 70.692 espectadores.
En su opinión, “esta designación refleja la consolidación del Atlético de Madrid como una institución de referencia mundial, capaz de albergar los eventos más exigentes”.
“A lo largo de estos diez años, el Riyadh Air Metropolitano se ha convertido en un referente de modernidad y tecnología, atrayendo no sólo partidos internacionales de fútbol, sino también conciertos de estrellas globales como Bad Bunny, Bruce Springsteen, AC/DC, Ed Sheeran o The Weeknd”, repasó.
