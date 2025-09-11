El Atlético destaca la consolidación del Metropolitano con su segunda final de Champions’

Majadahonda (Madrid), 11 sep (EFE).- El Atlético de Madrid destacó este jueves la consolidación de su estadio, el Riyadh Air Metropolitano, como “uno de los recintos deportivos más importantes del mundo”, tras su designación como sede de su segunda final de la Liga de Campeones en 2027 por parte del Comité Ejecutivo de la UEFA.