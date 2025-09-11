El Barça, a alargar el festival goleador en su reencuentro con el DUX Logroño

Pese a los cambios este verano en la plantilla azulgrana, el equipo de Pere Romeu ha arrancado el campeonato doméstico como un ciclón tras sendas goleadas ante Alhama (8-0) y el Athletic Club (1-8).

El conjunto riojano, uno de los recién ascendidos a la Liga F, empezó el curso con un valioso empate ante el Real Madrid y en la segunda cayó derrotado por la mínima en el último minuto del añadido ante la Real Sociedad (0-1).

En ambas ocasiones las riojanas jugaron en casa, por lo que este será el primer encuentro que disputen a domicilio. La última vez que las barcelonistas y las logroñesas se enfrentaron fue en una final de Copa de la Reina, en 2021, un choque que las catalanas ganaron por 3-0. Antes, ese mismo curso, el Barça había ganado también los dos choques ligueros (0-2 y 6-0).

Ambas plantillas han cambiado mucho desde entonces, especialmente la del equipo visitante. Las referencias ofensivas del conjunto del técnico Héctor Blanco son ahora Paula Partido e Isina Corte, mientras que la pieza clave en la medular es Daiana Falfán y en defensa Annelie Leitner, todas recién llegadas.

El Barça, por su parte, aún conserva la misma columna vertebral que consiguió una goleada de seis tantos cuatro cursos atrás. Tres de esos seis goles fueron de Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Graham Hansen.

Sin embargo, esta última no estará en el partido debido a una lesión de corta duración, por lo que la ausencia de la extremo la suplirá, previsiblemente, Vicky López. Tampoco estará en la convocatoria Clara Serrajordi también por lesión, cuya recuperación se prevé un tanto más larga que la de la noruega.

El horario del partido está condicionado por el hecho de compartir el estadio con el primer equipo masculino, que jugará el domingo su partido de liga frente al Valencia, por lo que las azulgranas jugarán un viernes, un día poco habitual.