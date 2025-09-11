El Bayern recibe al Hamburgo en un partido que fue un clásico en otros tiempos

Aunque la temporada acaba de empezar, tras dos jornadas la situación en la clasificación ya marca una diferencia entre los dos rivales. Mientras que el Bayern lleva dos victorias en dos jornadas, el Hamburgo sólo ha logrado un empate en sus dos compromisos, con lo que está cinco puntos por debajo de los dirigidos por Vincent Kompany.

La jornada la abrirá mañana un duelo entre el Bayer Leverkusen -que estrena al danés Kasper Hjulmand como entrenador tras el cese de Erik ten Hag- y el Eintracht Fráncfort.

Mientras que el Leverkusen ha sumado sólo un punto en dos partidos, el Eintracht es uno de los dos equipos que ha logrado mantener el ritmo del Bayern, contando hasta ahora sus partidos por victorias.

El otro equipo que puede presumir de lo mismo es el Colonia, que visitará el sábado al Wolfsburgo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin duda, es demasiado pronto para hablar de una lucha a distancia entre los tres primeros. Sobre el papel, el Colonia, recién ascendido, está lejos de ser un competidor del Bayern en la carrera por el título. El Eintracht, que viene en plan de crecimiento desde hace varias temporadas, y en este ejercicio juega la Liga de Campeones, tiene mejores credenciales, pero sería una sorpresa que se convirtiera en un verdadero peligro para el Bayern.

Los candidatos a plantarle cara al campeón están más abajo, entre ellos el Leverkusen, que ya está cinco puntos por debajo con apenas dos jornadas jugadas.

Otro presunto rival del Bayern es, como casi siempre, el Borussia Dortmund, que, tras dejarse puntos en la primera jornada con un empate a domicilio a tres goles ante el St. Pauli, enderezó un poco las cargas en la segunda goleando en casa por 3-0 al Union Berlín.

El sábado el Dortmund visita al Heidenheim y necesita ganar para evitar el peligro de que el Bayern ponga tierra de por medio en el partido ante el Hamburgo, en el que parte como claro favorito.

El siguiente es el programa completo de la jornada:

Bayer Leverkusen-Eintracht Fráncfort (20:30).

Friburgo-Stuttgartl, Maguncia-Leipzig, Wolfsburgo-Colonia, Union Berlín-Hoffenheim y Heidenheim-Borussia Dortmund (15:30).

St. Pauli-Augsburgo (15:30) y Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen (17:30).