El Newcastle cancela las entradas vendidas a una escuela escocesa

En total, esta escuela situada a más de 200 kilómetros de Newcastle se había hecho con 45 entradas para uno de los encuentros con más demanda del Newcastle, porque supone su vuelta a la competición continental dos años después y porque se enfrentarán al Barcelona, uno de los equipos con mayor pedigrí del Viejo Continente.

Al enterarse de que "un proveedor autorizado" ofreció estas entradas a la escuela, el grupo principal de aficionados del Newcastle -Newcastle United Supporter's Trust- elevó una queja.

"No decimos que no queramos a los jóvenes aficionados en el estadio y que puedan experimentar estos partidos", dijo en un comunicado Lisa Mole, presidenta de la asociación. "Creo que en estos momentos existe un consenso de lo mal que está la situación con las entradas y esto solo añade leña al fuego. Tenemos personas que pagan una membresía al club cada año y no tienen garantizada una entrada y también tenemos miembros que nos contactaron cuando no consiguieron entradas la última vez en el sorteo".

"Es un sorteo, por lo que la gente no tiene garantizada una entrada, por eso duele cuando gente que no tiene por qué ser necesariamente aficionada del equipo reciben la oportunidad de ir a esta clase de encuentro", añadió Mole.

La escuela afirmó que los habían comprado como parte de un "paquete grupal" y que se los vendió un vendedor autorizado, no el club directamente. Alumnos de esta escuela ya acudieron a un encuentro entre el Newcastle y el Milan en 2023.

Solo los aficionados que tuvieran abono de temporada y pagaran el suplemento por las copas tienen garantizada una entrada para este partido, por lo que el resto son sorteadas.

Sin embargo, el Newcastle no cuenta con ningún proveedor oficial de entradas y estas solo pueden revenderse a través del propio club.

Según explica la cadena británica BBC, los tickets procedían de aficionados que los había revendido y a los cuales se les ha cancelado el abono de temporada.

El partido entre el Newcastle y el Barcelona correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions se disputará el próximo 18 de septiembre.