El Villarreal defiende el partido en Miami y dice que solo perjudica a sus aficionados

Villarreal (Castellón, España), 11 sep (EFE).- El consejero del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, defendió la oportunidad de jugar el encuentro de LaLiga ante el Barcelona como local en Miami y dijo que los únicos perjudicados serían sus aficionados, a los que tratarían de compensar.

11 de septiembre de 2025 - 11:05
"Creemos que no es nada malo para nadie, solo para nuestros aficionados, que pueden verse perjudicados, pero paliamos ese perjuicio para nuestros abonados. No percibimos dinero por esto. El dinero que se genera es para compensar a los aficionados, yendo gratis o devolviéndoles dinero en su abono", explicó.

"Nos lo ha propuesto LALIGA y estamos a favor porque abre puertas a la competición y al Villarreal. Para nosotros es positivo abrirnos al mercado norteamericano. Tenemos 20 academias", recordó el directivo.

