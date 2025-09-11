El Villarreal defiende el partido en Miami y dice que solo perjudica a sus aficionados

Villarreal (Castellón, España), 11 sep (EFE).- El consejero del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, defendió la oportunidad de jugar el encuentro de LaLiga ante el Barcelona como local en Miami y dijo que los únicos perjudicados serían sus aficionados, a los que tratarían de compensar.