Gayà, Dimitrievski y Raba, los actuales valencianistas que han ganado en casa del Barça

El capitán Gayà es el único jugador de la actual plantilla que queda de aquel equipo que logró ganar al Barcelona por 1-2 el 17 de abril de 2016 en el Camp Nou. El lateral salió al campo a falta de dos minutos para el final del partido para sustituir a Rodrigo Moreno y participó por tanto en un único triunfo en casa del equipo catalán que es el único que ha logrado el de Pedreguer.

Mientras, el guardameta internacional macedonio Stole Dimitrievski fue titular en la victoria del Rayo Vallecano el 24 de abril de 2022 en el Camp Nou, donde además logró dejar su portería a cero. El equipo madrileño se impuso por la mínima al conjunto entrenado por aquel entonces por Xavi con un gol de Álvaro García en el minuto 7.

Parecido a Gayà, Dani Raba participó en los últimos minutos de la victoria del Leganés sobre el Barcelona en Montjuïc en la pasada temporada. El conjunto pepinero ganó gracias a un gol de Sergio González en el cuarto minuto de partido y el extremo salió en el minuto 82 para sustituir a Seydouba Cissé.

Por su parte, Luis Rioja no pudo ganar, pero sí marcó el gol del empate del Deportivo Alavés en la temporada 2021-22. El extremo sevillano empató tres minutos después el gol de Memphis Depay en el Camp Nou y completó los 90 minutos de partido.

El Valencia visitará este domingo al Barcelona en el Estadio Johan Cruyff, un escenario inédito, a las 21 horas.