Infantino: "FIFA tiene función de promover inclusión social en todo el planeta"

"Lo que incluye el desarrollo de todas las disciplinas del fútbol para personas con discapacidad. En muchas partes del mundo, las personas con discapacidad siguen sin tener la oportunidad de divertirse jugando al fútbol. Por este motivo, la FIFA trabaja sin descanso para garantizar que todas ellas puedan jugar al fútbol, sin importar su origen o su lugar de residencia", apunta el presidente de la FIFA.

Los objetivos de los Recursos de la FIFA sobre el fútbol para personas con discapacidad son: informar acerca de los principios básicos del fútbol adaptado y las distintas disciplinas que pueden implementar las federaciones miembro y otros grupos de interés; apoyar una participación cada vez mayor en el fútbol adaptado en todo el mundo e intercambiar conocimientos, ensalzar las buenas prácticas y potenciar la acción colectiva en las iniciativas de fútbol adaptado.