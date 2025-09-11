Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, recibirá el 'One Club Man 2025' del Athletic

Carragher sucede en el palmarés del 'One Club Man' a Matthew LeTissier (Southampton, 2015), Paolo Maldini (Milán, 2016), Sepp Maier (Bayern Múnich, 2017), Carles Puyol (Barcelona, 2018), Billy McNeill (Celtic, 2019), Ryan Giggs (Manchester United, 2020), Ricardo Bochini (Independiente, 2022), João Pinto (Oporto, 2023) y Giuseppe Bergomi (Inter Milán, 2024).

El que fuera legendario defensa de los 'reds' durante 17 temporadas y 737 partidos oficiales, entre 1996 y 2013, recibirá el galardón el próximo día 23 en los prolegómenos del partido liguero que en enfrentará al Athletic y al Girona en San Mamés.

El palmarés de Carragher, 38 veces internacional con la selección inglesa, presenta, entre otros títulos, una Liga de Campeones (2005), una Copa de la UEFA (2001), dos Supercopas de Europa (2001 y 2005) y dos Copas de Inglaterra (2001 y 2006).