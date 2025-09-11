Fútbol Internacional

Julián Alvarez, Nico González, Molina, Giuliano y Sorloth se suman al grupo

Majadahonda (Madrid), 11 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya dispuso este jueves de los internacionales argentinos Julián Alvarez, Nico González, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, además del noruego Alexander Sorloth, en una sesión con las bajas por lesión de Thiago Almada, Álex Baena y José María Giménez.

11 de septiembre de 2025 - 15:45
Ni el centrocampista argentino, lesionado con su selección y baja al menos las próximas tres semanas; ni el central uruguayo, fuera de competición desde el pasado 20 de junio; ni el internacional español, operado de apendicitis la pasada semana, estarán disponibles para el técnico para el encuentro del sábado en LaLiga EA Sports ante el Villarreal.

El resto de efectivos están aptos para el choque, una vez se ha producido el regreso de todos los internacionales, que se sumaron el grupo este jueves en un entrenamiento suave, antes de ultimar entre el viernes y el sábado el once titular y los detalles del duelo contra el Villarreal.

El Atlético sólo ha sumado dos de nueve puntos en este inicio de Liga.

