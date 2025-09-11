La FIFA autoriza al Athletic a inscribir a Laporte

"Una vez que dicho CTI sea emitido se podrá realizar la inscripción del jugador Aymeric Laporte en el Athletic", anuncia la entidad bilbaína en su comunicado.

El pasado 3 de septiembre el Athletic reveló que "de momento" no podría incorporar" a Laporte porque la FIFA había denegado esa solicitud de la RFEF para obtener el 'transfer' internacional del futbolista.

En su comunicado, la entidad bilbaína explicaba que el 1 de septiembre, y "dentro del periodo de inscripción de jugadores habilitado por la normativa", el Athletic, el Al-Nassr y Laporte "acordaron la transferencia" del defensa internacional al club vasco "sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones".

"El Athletic subió a la plataforma TMS de FIFA la solicitud de transferencia el 1 de septiembre, si bien no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control", aseguraban.

