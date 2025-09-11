LaLiga se reanuda con Xabi Alonso de vuelta a San Sebastián y el Barça en el Johan Cruyff

El pleno de victorias de madrileños y vascos, que adelantarán al sábado sus partidos ante su debut en la Liga de Campeones el martes 16, les otorga dos puntos de ventaja sobre Villarreal, Barcelona y Espanyol.

El Real Madrid visita a la Real Sociedad en un partido muy especial para Xabi Alonso. Será su estreno como técnico rival del club del que salió y el primer enfrentamiento en los banquillos con Sergio Francisco, después de haber sido compañeros en el filial donostiarra hace 26 años.

Ambos llegan al choque con trayectorias opuestas, por el pleno de victorias (3 de 3) del Real Madrid y el cuarto puesto por la cola que ocupa la Real Sociedad, después de dos empates -con Valencia y Espanyol- y una derrota -en Oviedo-.

Con las bajas prácticamente seguras de Nico Williams e Iñigo Lekue y la duda de Beñat Prados, el Athletic recibe al Alavés, que vivirá su partido número 650 en Primera. Podría ser el debut del goleador argentino Lucas Boyé con el club de vitoriano, que busca su primera victoria en 20 años en Bilbao.

La parte alta de la clasificación incluye la visita del Villarreal, también invicto y de regreso a la "Champions" en su primera fecha de la semana que viene, al campo del Atlético de Madrid, obligado a cambiar la dinámica tras dos empates -con Elche y Alavés- y una derrota en el campo del Espanyol.

El Barcelona-Valencia finalmente se jugará en el Johan Cruyff al no haber obtenido aún el Barça los permisos para reabrir el Spotify Camp Nou. La afición del Valencia agotó en horas las 290 entradas de las que va a disponer, con la ilusión de ver la primera victoria de su equipo fuera de casa, después del pinchazo de los azulgrana en Vallecas (1-1) y el polémico penalti a Lamine Yamal, que supuso el gol, sin revisión por el fallo del VAR.

La cuarta jornada tendrá su primera parada este viernes en el Sánchez Pizjuán para el Sevilla-Elche, con el reclamo en los locales del chileno Alexis Sánchez, el portugués Fabio Cardoso y el francés Batista Mendy, a los que ha presentado esta semana.

El objetivo es la segunda victoria de la era del argentino Matías Almeyda, tras la previa al parón sobre el Girona, frente a un recién ascendido y todavía invicto, que empató con Betis y Atlético y ganó al Levante.

El Espanyol en un gran momento, con 7 puntos de 9 posibles, cerrará la jornada el lunes 15 en su casa ante el Mallorca, que llegará a Barcelona en puestos de descenso, tercero por la cola y sin conocer la victoria.

A un punto del equipo catalán, el Villarreal y el Barça y con 6 puntos de 9 posibles, el Getafe espera la visita del Oviedo, el once del serbio Veljko Paunovic que se presenta animado por haber sumado sus primeros tres puntos en "Primera" frente a la Real Sociedad, pero con las bajas de Ilyas Chaira y Ovie Ejaria.

El Betis, que ha confirmado la ausencia del lateral suizo Ricardo Rodríguez, que ha vuelto lesionado de su selección, saltará a por su segunda victoria en el campo del Levante, penúltimo y sin puntuar, que puede recuperar al delantero centroafricano Goduine Koyalipou, lesionado desde mediados de agosto con un esguince de tobillo.

El Rayo Vallecano, en mitad de la tabla con 4 puntos como Valencia y Alavés tras empatar con el Barça, viaja a Pamplona donde Osasuna quiere pasar página de la derrota en el campo del Espanyol. Los navarros tienen la baja de Moi Gómez por una lesión muscular.

Con los mismos puntos (3) que Osasuna, Sevilla y Oviedo, el Celta aguarda la visita en Vigo del Girona, que se presenta como la víctima propicia para que los de Claudio Giráldez se hagan con la victoria, después de tres empates consecutivos con idéntico marcador (1-1).

Las derrotas contra el Rayo Vallecano (1-3), el Villarreal (5-0) y el Sevilla (0-2) sitúan colista al Girona, reforzado ahora con el portero croata Dominik Livakovic, cedido por el Fenerbahce turco.