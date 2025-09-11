Mikautadze: Sé que soy el fichaje más caro, espero que valga la pena

"Sé que soy el jugador con valor más alto, pero me gusta conseguir cosas grandes y espero que valga la pena. Tengo ganas y expectación de la temporada que viene. Siempre he dado lo mejor de mí y aquí voy a hacer lo mismo", señaló en el acto de su presentación.

"Conozco la historia del Villarreal y de sus delanteros. También aquellos que han jugado más recientemente. He hablado con Pires antes de venir. Me dijo que era un club muy familiar y que sería muy feliz y a sacar mi mejor nivel aquí. Estoy contento de estar aquí. He hablado con algunos de los jugadores. Quiero ofrecer su rendimiento", añadió.

El delantero dijo que cree que se puede adaptar bien a la Liga. "Desde pequeño he visto esta liga y tenía ganas de jugar en esta liga algún día. Viendo el equipo que tenemos creo que todo va a salir bien", auguró.

"Como he comentado, era uno de mis sueños jugar en LaLiga. Ha estado Mamardashvili en un club cercano y hay otros georgianos que vendrán en un futuro. Ojalá vengan más y hagan el mismo camino que nosotros estamos iniciando", añadió.

Mikautadze aseguró que está preparado para jugar ya. "No conozco a todos los compañeros. Pero física y mentalmente, estoy preparado. Y qué mejor que un gran partido ante el Atlético de Madrid", concluyó.