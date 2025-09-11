Roberto Martínez, premio Prestigio: "Soy ibérico; ser ibérico es ser portugués"

"En primer lugar, quiero dar las gracias a la Liga Portugal por este galardón. Ha sido toda una aventura. Una aventura porque tenemos un vestuario lleno de calidad, de valores de equipo y creo que, para mí, es un enorme orgullo poder ser el primer entrenador no portugués en ganar un título internacional para Portugal. Es un título que conlleva responsabilidad porque queremos ganar más, no porque los jugadores lo merezcan, no porque los portugueses lo merezcan, sino porque tenemos que honrar el sueño de alguien a quien echamos de menos, que es Diogo Jota", dijo Roberto Martínez.

"Por él, por todos los portugueses y por el futuro de la selección. Ha sido una etapa difícil, una etapa muy emotiva, pero nuestro vestuario es diferente. Tenemos una fuerza que vamos a utilizar hasta el final, con orgullo", añadió.

Sobre el camino al Mundial del próximo verano en EEUU, subrayó: "El presidente está aquí. Su deseo es clasificarse, que es el primer paso. El primer paso era ganar fuera de casa y lo hicimos en Armenia. Ahora hay que pedir a los aficionados que nos ayuden mucho en octubre, porque con dos victorias más ya nos clasificamos".

"Me encanta la fuerza de Portugal, el país, la gente, y acepto las críticas, porque forman parte de mi trabajo. Adoro Portugal y siempre estará en mi corazón", apostilló Roberto Martínez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy