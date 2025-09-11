Sarabia: “Aún estamos lejos del equipo que quiero y podemos ser”

“Llevamos cinco puntos y buenas sensaciones, pero eso no significa nada, sólo nos da energía para seguir exigiéndonos más”, argumentó el entrenador, cuyo equipo no conoce la derrota tras tres jornadas disputadas.

El vasco se mostró ilusionado ante la posibilidad de romper este viernes en la visita al Sevilla dos registros en la historia del Elche, que nunca ha ganado en el Sánchez Pizjuán ni se ha mantenido invicto en Primera tras las cuatro primeras jornadas.

“Esos datos son un aliciente bonito y un aliciente para poner un punto más de hambre y determinación”, comentó el preparador, que aseguró que su equipo es consciente “del campo al que vamos y el rival al que nos enfrentamos, por lo que vamos a necesitar hacer un gran partido”.

“Tenemos la ilusión, las ganas y la convicción de seguir haciendo historia”, explicó Sarabia, quien elogió el potencial del Sevilla, a pesar de reconocer que la entidad no está en su mejor momento.

“Se escucha que el Sevilla está mal o no tiene el equipo de otros años, pero sigue siendo un equipazo, con una gran plantilla y jugadores internacionales. Hay futbolistas que jugarían en los seis primeros clasificados de Primera”, argumentó Sarabia.

El vizcaíno garantizó que el Elche no se va a fiar de esa aparente debilidad del Sevilla, por lo que insistió en que su equipo debe ofrecer la mejor versión para prolongar su buena racha.

Sarabia, que admitió que el partido también es especial para él por su pasado bético, se congratuló de poder contar para este partido con Rafa Mir y Adrià Pedrosa, dos jugadores que pertenecen al Sevilla.

El entrenador del Elche aseguró que el conjunto sevillista es capaz de manejarse en “diferentes escenarios y registros del juego” y se mostró convencido de que la victoria en Girona ha aportado al equipo “confianza” tras las primeras dudas.

El técnico, pese al buen rendimiento de Dituro, no descartó realizar cambios en la portería, por lo que Iñaki Peña podría debutar, ni la posible titularidad de André Silva ante el que fue su exequipo.

Sarabia elogió de nuevo a Mourad, traspasado recientemente al Tijuana, al señalar que tras la llegada a la plantilla este verano de tres delanteros de nivel, el hispano-marroquí “iba a tener difícil jugar a pesar de que se merecía más minutos”.