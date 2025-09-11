Solomon: Soy israelí y estoy orgulloso de serlo, pero no vengo para hablar de política

"Estoy aquí para jugar a fútbol, no para hablar de política. Soy israelí. Estoy orgulloso de serlo. Pero estoy aquí para jugar a fútbol", señaló en declaraciones a los medios Solomon, que es internacional absoluto con su selección.

El jugador llegó al Villarreal en los últimos minutos del mercado de fichajes cedido por el Tottenham, al que se medirá la semana que viene en el estreno en la Liga de Campeones.

"Estoy contento de estar en el Villarreal. Todo pasó al final. No lo esperaba. Sabía que querían ficharme, pero se hizo al final. Quiero demostrar mi calidad y ver a la afición en el estadio y hacerles felices vistiendo esta camiseta", apuntó.

"Estuve en Londres hace 10 días allí. Ahora voy a ir a jugar con el Villarreal. Así funciona el mundo del fútbol. Un día estás allí y al siguiente estás en el rival. Estoy feliz por estar aquí. Será un gran reto para mí y para el equipo también. Tengo ganas de empezar la Champions bien y ojalá podamos conseguir una victoria contra el Tottenham", apuntó Solomon, que admitió que se trata de un tema algo "loco".

"Hablé con Marcelino, pero no sobre el Tottenham. Quizá después del partido ante el Atlético. Es un gran entrenador y lo sabrá mejor que yo sobre ellos. Primero tenemos que jugar contra el Atleti, que es un gran rival y será un gran reto. Tenemos muchas ganas de jugarlo y luego ya jugaremos contra el Tottemham. Es un gran desafío. Ya veremos lo que pasa", deslizó.

El centrocampista apuntó que quiere aportar su "calidad, regate, goles y asistencias". "Quiero contribuir ofensiva y defensivamente. Quiero ofrecer algo distinto para el equipo desde ya, pronto y hacerlo bien", señaló.

Solomon admitió que debe mejorar su castellano. "Es importante aprender la lengua del sitio donde juegas. Puedo entenderlo, pero es difícil para mí hablarlo. Es importante hacerlo para adaptarse y quiero hacerlo en unas semanas o meses. Después del inglés, en Israel estudiamos el español", aseguró.

Respecto a su adaptación, admitió que se trata de una "nueva liga" para él y que es "una de las mejores" del mundo. "Todo el mundo mira LaLiga. El Villarreal y otros equipos, cuando yo era pequeño los miraba. He jugado en la Champions con Shaktar. Echo de menos el sentimiento de jugarla y tengo ganas. Es un gran reto. Una gran oportunidad. Y todo niño sueña con jugar esta competición", concluyó.