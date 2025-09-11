Tenas y Oluwaseyi, dispuestos a aprovechar el reto de jugar en el Villarreal

"Me gustan los retos y este lo es para mí", aseguró Tenas. "Desde bien pequeño, me han gustado los retos. No me gustan las cosas fáciles. El entrenador ya sabe que cuando haga falta estaré preparado", deslizó.

"Creo que es un paso muy importante para mí. Tengo ganas de jugar aquí y ser importante en este club. Quiero hacer cosas bonitas. Es un gran reto. Quiero ayudar en todo lo que sea y me voy a dejar la piel por este gran club", destacó.

El guardameta señaló que tiene "ganas de competir y de sentir a la gente" pero que no quiere demostrar nada, sino ayudar al equipo.

Tenas competirá con Luiz Júnior y con Diego Conde, que ya estaban en el equipo la pasada campaña. "Es una competencia sana. Cada portero se fija en las cosas positivas del otro. Tenemos muy buen grupo. El día a día es magnífico. Estamos contentos con formar parte de este club. La competencia será muy sana desde el primer momento", aseguró.

Tenas explicó que el exjugador 'groguet' Álex Baena le habló del club. "Lo conozco desde que tengo 15 años. Solo me dijo cosas positivas de este gran club. Estoy muy contento de estar aquí", aseguró.

"Yo estoy preparado para jugar. Y si no, pues ayudar a mis compañeros. Yo estoy preparado para cualquier momento", concluyó.

El delantero Tani Oluwaseyi dijo que también él tiene "ganas de afrontar este desafío y de poder jugar en esta liga y de ayudar al equipo".

"Me gustan los desafíos. Siempre he querido jugar al más alto nivel. Sé lo que puedo dar en Liga y Champions. Puedo ayudar al equipo con todo lo que necesita en ataque", explicó.

Oluwaseyi admitió la importancia de la presencia en el equipo de su compatriota Tajon Buchanan. "Fue muy importante. Me llevo bien con Tajon. Me dijo que estaba contento aquí. Pensaba que me iría bien aquí y sería un buen traspaso para mí. Mi seleccionador también me dijo lo mismo. Y estoy muy feliz por estar aquí", explicó.

El jugador de origen nigeriano no quiso marcarse una cifra de goles. "Creo que cada delantero sabe cuántos goles debe marcar cada temporada. No quiero presión añadida. Lo importante es rendir bien. Da igual cómo sea. Tengo que jugar bien y hacer mi papel en el campo. Quiero ser el mejor jugador que pueda ser", concluyó.