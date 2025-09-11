Tigres expone el liderato frente a Pumas UNAM en esperado duelo del Apertura femenino

Tras golear por 4-0 el pasado domingo a su rival más enconado, el Monterrey, las 'Amazonas' del entrenador español Pedro Martínez y la campeona mundial Jenni Hermoso sacaron provecho del empate del América 2-2 con San Luis y saltaron al primer lugar, que tratarán de ratificar ante el quinto de la tabla de posiciones.

Tigres suma 8 victorias, 1 empate, 1 derrota y 25 puntos, mismo balance que América, al que aventaja por mejor diferencia de goles. Las regias muestran la mejor defensa del campeonato con 6 goles recibidos y el segundo ataque más letal, con 34 dianas convertidas, 4 menos que las Águilas.

Hermoso lidera la ofensiva de Tigres con 9 goles, 2 menos que la estadounidense Aerial Chavarin, de Cruz Azul, líder anotadora del torneo. Este viernes la española tendrá un duelo con la portuguesa Stephanie Ribeiro, con 8 dianas, bujía ofensiva de Pumas.

Pumas viene de perder con Toluca y necesitará mostrar su mejor fútbol para detener a un rival mejor armado, con más calidad en todas sus líneas.

Las 'Amazonas' tratarán de anotar la mayor cantidad de goles para mantener el liderato ante un América que después de un inicio arrollador, perdió el 31 de agosto con Pachuca y empató hace cuatro días con San Luis.

América recibirá el domingo a las Chivas de Guadalajara, octavo de la tabla, en el derbi del fútbol mexicano. Si bien las azulcremas son favoritas, pasan por un momento de baja y deberán mejorar ante un rival necesitado de sumar puntos.

La jornada, que comenzará este jueves con el Querétaro-Puebla, tendrá mañana al Monterrey en casa del Toluca. Después de despedir a la entrenadora costarricense Amelia Valverde, las Rayadas, situadas en el séptimo lugar, saldrán a remontar para terminar la fase regular entre las cuatro primeras.

De momento tienen un reto complicado, ante un Toluca cuarto de la clasificación, con la francesa Eugenie Le Sommer en un gran momento de forma, con nueve goles en 10 partidos.

Este sábado el Cruz Azul recibirá a Tijuana, el domingo el campeón Pachuca al Necaxa y el lunes cerrará la jornada con los duelos San Luis-León y Santos Laguna-Atlas.

- Partidos de la undécima jornada del Apertura del fútbol femenino de México.

Viernes 12.09: Toluca-Monterrey y Tigres UANL-Pumas UNAM.

Sábado 13.09: Cruz Azul-Juárez FC y Mazatlán-Tijuana.

Domingo 14.09: América-Guadalajara y Pachuca-Necaxa.

Lunes 15.09: San Luis-León y Santos Laguna-Atlas.