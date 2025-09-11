Uruguay cerrará el año en Norteamérica con amistosos ante México y Estados Unidos

Así lo indicó este jueves la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado en el que brindó los detalles de los encuentros que servirán a la Celeste de preparación para el Mundial 2026.

El partido entre México y la Celeste se llevará a cabo el 15 de noviembre, mientras que el compromiso con Estados Unidos será el 18 del mismo mes.

Esta será la segunda tanda de encuentros amistosos que el equipo de Marcelo Bielsa disputará en su preparación para la próxima Copa del Mundo. Más temprano, la AUF informó que la selección enfrentará el 10 de octubre a República Dominicana en Kuala Lumpur y el 13 a Uzbekistán en Malaca.

El juego frente a México será el número 24 entre las dos selecciones en amistosos y duelos oficiales por Copa América y Mundiales.

Hasta el momento, la Celeste ganó ocho, el Tri también se quedó con ocho y los restantes siete fueron empates. El último juego fue el pasado año y el Uruguay de Marcelo Bielsa se impuso por 0-4 con un triplete de Darwin Núñez.

"Javier Aguirre quiere que la selección se enfrente ante rivales de alto nivel, que nos pongan en dificultades y que le permitan probar a los jugadores que podrán aportar y estar presentes en la Copa del Mundo", explicó este jueves Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, haciendo referencia al pedido del seleccionador.

Antes de enfrentarse con la Celeste, México se medirá con Colombia en Texas y con Ecuador en Guadalajara.

Mientras tanto, el choque entre uruguayos y estadounidenses será el décimo que enfrentará a rivales que ya se vieron las caras en amistosos, Copa América y Juegos Olímpicos.

La Celeste lidera el historial con tres victorias, Estados Unidos tiene dos y los restantes cuatro acabaron empatados.

Este martes, Uruguay disputó ante Chile su último encuentro de las eliminatorias sudamericanas, en las que selló su boleto al Mundial que Estados Unidos, México y Canadá albergarán el próximo año.

El conjunto dirigido por Bielsa acabó en la cuarta posición con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas.

De esa forma, clasificó a su quinta Copa del Mundo consecutiva luego de haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.